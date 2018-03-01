«العبّار» يقوم بجولة ميدانية لمقر مصنع الإسفلت بنغازي بمنطقة الكويفية

عين ليبيا

قام المستشار عبدالرحمن العبار عميد بلدية بنغازي اليوم الأربعاء رفقة كلا من الدكتور فؤاد بالرحيم رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والمهندس إبراهيم شحات مدير إدارة مصنع الإسفلت والمهندس صلاح خطاب مراقب الإنتاج بمصنع الإسفلت بنغازي والمهندس عبدا لعزيز قادربوه المستشار بالمؤسسة الوطنية للنفط.

بجولة ميدانية لمقر مصنع الإسفلت بنغازي بمنطقة الكويفية وذلك للاطلاع على جاهزية المصنع والوقوف على احتياجاته وتقييم الأضرار و الأعطال بالخط البحري المغذى للمصنع بمادة الإسفلت الخام المتوقف عن العمل منذ قرابة ثلاث سنوات.

وبعد المعاينة من قبل المختصين تم الاتفاق على قيام شركة البريقة لتسويق النفط فى البدء بإعمال الصيانة والإصلاح لكافة الأعطال وعودة تشغيله بالجودة عالية اعتبارا من الأسبوع القادم.

والجدير بالذكر بأنه خلال هذا الأسبوع سوف تصل للمصنع كميات من مادة الإسفلت الخام تقدر بـ(25000 خمسة وعشرون ألف طن) والتي من شأنها المساهمة في استئناف بعض المشاريع المتوقفة.

وتأتي هذه الزيارة سعيا من بلدية بنغازي على ضرورة معالجة العجز الحاصل في مادة الاسلفت لأهميتها في إعادة الإعمار التي ستشهدها المدينة وكذلك استكمال بعض المشاريع كرصف طرق ومشاريع البنية التحتية المتوقفة نتيجة العجز في مادة الإسفلت.