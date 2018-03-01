«الثني» يبحث مع وزير العمل إعداد مشروع قانون بقيمة المعينين سنة 2015 بالكامل

عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني بمكتبه بمقر الحكومة في قرنادة اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية مسعود محمد بالقاسم، وضم عمداء بلديات ومكاتب عمل كل من “القبة – القيقب – الأبرق – أم الرزم”.

هذا وقد تمحور الاجتماع بخصوص تعيينات قرار مجلس الوزراء (63) لسنة 2015، وتم الاتفاق على إعداد مشروع قانون بقيمة مرتبات المعينين سنة 2015 بالكامل، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب.

وعند الحصول على موافقة مجلس النواب؛ تقوم اللجان الفرعية بمكاتب العمل باستكمال إجراءات التدقيق والمقابلة الشخصية وما إلى ذلك من إجراءات.