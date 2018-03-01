طرابلس.. اختتام دورة المهارات القيادية والإدارية

عين ليبيا

اختتمت دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية، التي اشرفت عليها ادارة التدريب بالهيئة العامة للثقافة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وقدمها المهندس عمر الرمالي لموظفي هيئة الثقافة، وذلك صباح أمس الثلاثاء 27 فبراير 2018 بقاعة بلد الطيوب بديوان الهيئة، بحضور أعضاء اللجنة التسييرية الاساتذة محمد الهدار، وعبدالحكيم القيادي، وأكرم الكاتب ومستشار بلدية وازن السيد خليفة القاضي، وبحضور مدراء الإدارات، ومدراء المكاتب الثقافية أبو سليم، ونالوت، ووازن.

وتم في حفل الاختتام توزيع شهائد التقدير على الموظفين الذين شاركوا في هذه الدورة.