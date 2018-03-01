تكاثف الجهود من أجل «استمرار العمل» بالمؤانئ النفطية

عين ليبيا

في إطار التعاون المستمر بين المؤسسة الوطنية للنفط وكل من مصلحة الموانئ والنقل البحري ومصلحة الجمارك، عقد بمقر المؤسسة يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2018 اجتماعاً برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة، وبحضور العماري محمد العماري عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة، وكل من رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي، ورئيس مصلحة الجمارك العميد محمد نوري.

كما حضر الاجتماع عن جانب المؤسسة وشركاتها د. خلف الله ابراهيم مدير عام الشؤون القانونية ومحمد الاخطل مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات بالمؤسسة وناجي محمد احفاف رئيس مجلس الإدارة بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز وعبدالوهاب النعمي رئيس لجنة إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية بالإضافة إلى عدد من المختصين من المصلحة والمؤسسة وشركتي راس لانوف والهروج للعمليات النفطية.

في مستهل الاجتماع قال المهندس مصطفى صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تقدر عاليا جهود المسؤولين بإدارة الموانئ ومصلحة الجمارك من أجل تذليل الصعاب أمام شركات القطاع، وأكد على تعاون المؤسسة وشركاتها مع كافة الجهات ذات الاختصاص لوضع حلول للمشاكل التي تعيق سير العمل بالموانئ البحرية.

كما وأشار المهندس مصطفى صنع الله الي الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع وتأثير نقص السيولة على سير أعمال الصيانة ومشاريع التطوير في كافة الموانئ النفطية، موكداً بأن المؤسسة وشركاتها يبذلون جهوداً كبيرة لتجنيب القطاع أي خسائر في الوقت الراهن، وأضاف أن على الجميع تحمل المسؤولية التضامنية والعمل سوياً من أجل المصلحة الوطنية ووضع الحلول العاجلة لضمان استمرار العمل في كافة الموانئ.

ومن جهته أكد عمر الجواشي رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري حرص إدارته على مد جسور التعاون بين المصلحة والمؤسسة الوطنية للنفط وبذل الجهود لحل كافة العراقيل التي تعيق سير الاعمال بالموانئ النفطية والعمل على تسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالشركات النفطية.

وفي ختام الاجتماع حث رئيس مجلس الإدارة المسؤولين بمصلحة الموانئ والنقل البحري ومصلحة الجمارك القيام بزيارة ميدانية إلى ميناء راس لانوف والموانئ المجاورة له من أجل الوقوف على سير العمل والاطلاع على الجهود المبذولة من العاملين بقطاع النفط والغاز والتزامهم بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط المتبعة بهذا الخصوص.