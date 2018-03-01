في زيارته الأولى إلى طبرق.. السفير البريطاني يؤكد على دعم بريطانيا «القوي» لليبيا

عين ليبيا



أجرى السيد/فرانك بيكر زيارته الأولى إلى طبرق كسفير بريطانيا الجديد لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء الموافق27 فبراير، و تأتي الزيارة ضمن جهود بيكر للالتقاء بليبيين من مختلف أنحاء البلاد لمناقشة كيف يمكن لبريطانيا المساهمة في إنهاء الانقسامات التي تتسبب في معاناة الليبيين.

والتقى السفير خلال الزيارة مع رئيس مجلس النواب الليبي وأعضاء في مجلس النواب الليبي ومحافظ طبرق وأعضاء مجلسها البلدي ونشطاء شباب من برقة.

وأدلى السفير البريطاني، فرانك بيكر، بتصريح خلال الزيارة قال فيه:

“لقد تشرفتُ اليوم بمقابلة أعضاء مجلس النواب وممثلي مدينة طبرق لمناقشة كيف يمكننا العمل معاً لإنهاء الانقسامات التي تتسبب في معاناة الشعب الليبي.”

“لقد حارب الجنود البريطانيون و الليبيون جنباً إلى جنب هنا في طبرق. أتوجه لهم اليوم بالتحية لتضحياتهم تلك وأؤكد على وقوفي إلى جانب أبناء الشعب الليبي في سعيهم لتحقيق الأمن و الازدهار في بلادهم”.