الكرامة والوفاق في تصفية حسابات على أرض الجنوب

عين ليبيا

أعلن آمر اللواء السادس مشاة في سبها العميد «احميد العطايبي» أن ما يحصل في المدينة ليس صراعاً قبلياً مشيراً إلى انها معركة بين قوات «الكرامة» وقوات حكومة الوفاق.

هذا وقال العطايبي في تصريح لقناة التناصح الفضائية «إننا نقاتل من أجل ليبيا، ومن أجل توحيد الليبيين، ونطالب حكومة المجلس الرئاسي بإصدار بيان رسمي يدين الهجوم على اللواء السادس مشاة التابع لها، وندعو جميع الثوار والأحرار بالتحرك والدفع باتجاه اللواء السادس، فنحن في محرقة» مضيفاً أن اللواء السادس كطرف في الصراع يمثل حكومة الوفاق الوطني، وأن الطرف الآخر يتلقى دعماً من القيادة العامة لقوات الكرامة.

وايضاً وجه العطايبي اتهاماً لـ حفتر بالوقوف وراء المعارك، حيث أكد قيامه بجلب مقاتلين مرتزقة من دول تشاد والنيجر والسودان، واصفاً المعركة بأنها معركة بين الشرق والغرب.

من جهة أخر نفى العطايبي في تصريحه تلقيهم أي دعم أو اتصال من حكومة الوفاق أو وزارة الدفاع في طرابلس، على الرغم من مناشدتها وطلب الدعم منها مراراً وتكراراً.