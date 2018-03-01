الكرامة والوفاق في تصفية حسابات على أرض الجنوب

عين ليبيا
أعلن آمر اللواء السادس مشاة في سبها العميد «احميد العطايبي» أن ما يحصل في المدينة ليس صراعاً قبلياً مشيراً إلى انها معركة بين قوات «الكرامة» وقوات حكومة الوفاق.
هذا وقال العطايبي في تصريح لقناة التناصح الفضائية «إننا نقاتل من أجل ليبيا، ومن أجل توحيد الليبيين، ونطالب حكومة المجلس الرئاسي بإصدار بيان رسمي يدين الهجوم على اللواء السادس مشاة التابع لها، وندعو جميع الثوار والأحرار بالتحرك والدفع باتجاه اللواء السادس، فنحن في محرقة» مضيفاً أن اللواء السادس كطرف في الصراع يمثل حكومة الوفاق الوطني، وأن الطرف الآخر يتلقى دعماً من القيادة العامة لقوات الكرامة.
وايضاً وجه العطايبي اتهاماً لـ حفتر بالوقوف وراء المعارك، حيث أكد قيامه بجلب مقاتلين مرتزقة من دول تشاد والنيجر والسودان، واصفاً المعركة بأنها معركة بين الشرق والغرب.
من جهة أخر نفى العطايبي في تصريحه تلقيهم أي دعم أو اتصال من حكومة الوفاق أو وزارة الدفاع في طرابلس، على الرغم من مناشدتها وطلب الدعم منها مراراً وتكراراً.
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الصحفي اسعد ابوقيلة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي من دولة غانا تصل إلي مدينة سبها جنوب ليبيا لتستلم معسكرات الجيش الليبي .
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تفاصيل :
قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل مراسل صحيفة صنعاء نيوز ومراسل وكالة سباي سات نيوز ومراسل لعدد من الإذاعات العالمية التي تبث علي الموجات القصيرة والأقمار الصناعية وخاصة عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK القسم العربي في تصريحات صحافية نشرت اليوم الثلاثاء 28 / 2 / 2018 أنباء يتم تداولها من المتوقع أن تصل قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي إلي مدينة سبها جنوب ليبيا خلال الأيام القادمة في خطوة مفاجأة وغير متوقعه لوقف القتال في جنوب ليبيا بين قوات اللواء السادس مشاه التابعة إلي بعض القيادات العسكرية من قبيلة أولاد سليمان وجيش حفتر ضد المجموعات المسلحة التابعة إلي بعض القيادات العسكرية من قبيلة التبو والمعارضة التشادية وسوف تقوم قوات حفظ السلام الأفريقية من دولة غانا باستلام كل معسكرات الجيش الليبي المتنازع عليها وحتى هذه اللحظة لم يصدر الاتحاد الإفريقي اي بيان رسمي يؤكد أو ينفي تلك الأخبار او يكشف تفاصيل أكثر عن هذا التحرك الإفريقي في جنوب ليبيا
ونقل الصحفي المستقل اسعد امبية ابوقيلة للعلم أن الاتحاد الإفريقي الذي أسسه الزعيم القائد معمر القدافي كان الهدف منه هو تعزيز الأمن والسلم فى القارة الأفريقية والحل السلمي للنزاعات بين الدول المكونة لعضوية الإتحاد الأفريقي وذلك عبر العديد من الوسائل المستخدمة فى فض النزاعات والتى تقررها آلية الجمعية العامة للإتحاد الأفريقي وختم أسعد أمبية أبوقيلة بقوله أن المؤامرة الأمريكية و الصهيونية مستمرة على ليبيا بعد الحرب العالمية التي قادها الناتو الاستعماري الصليبي لإسقاط نظام الزعيم معمر القدافي أصبحت ليبيا تعيش حالة من عدم الأمان والاستقرار تهدد البلاد بالحرب الأهلية وتقسيم ليبيا وعودة الاستعمار.
اسعد امبية ابوقيلة
صحفي وكاتب ليبي مستقل
بقلم ( اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل )
الصحفي اسعد ابوقيلة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي من دولة غانا تصل إلي مدينة سبها جنوب ليبيا لتستلم معسكرات الجيش الليبي
موقع ( صحيفة صنعاء نيوز اليمن )
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