وزير الداخلية يجتمع برؤساء الأجهزة و الأقسام داخل الوزارة

عين ليبيا

ترأس وزير الداخلية المفوض عميد عبد السلام عاشور إجتماعاً ضم وكيل وزارة الداخلية ورؤساء الأجهزة والمصالح ومدراء الإدارات العامة والمكاتب ومدراء الأمن والكليات التابعة لوزارة الداخلية .

حيث شدَّد الوزير على ضرورة تكاثف جهود كافة الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة للعمل وفق رؤية محدده من شأنها الإرتقاء بأدائها وتفعيل مهامها على الوجه الأمثل.

وأكد أن الوزارة تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية للحد من تدفق المهاجرين عبر ليبيا إلى أوروبا مع الاهتمام بتطوير قدرات الأجهزة الضبطية وتحسين مهاراتهم للقضاء على كافة الظواهر السلبية .

كما أشار إلى ضرورة نشر ثقافة التسامح وتعزيز مفاهيم المصالحة الحقيقية وعودة النازحين بالداخل والخارج إلى ديارهم.

