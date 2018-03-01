«رئيس المجلس الرئاسي» يلتقي وفداً من «بلدية الزهراء»

عين ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الخميس بمقر المجلس وفداً من بلدية الزهراء يضم رئيس وأعضاء البلدية رفقة النائب مصباح البدري بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

حيث أصدر السراج تعليماته لجهات الاختصاص للبدء الفوري في حل عدد من المشاكل ذات الصبغة العاجلة في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب وصيانة المباني الإدارية وتوفير متطلبات الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه سيتوفر للبلدية مخصصات مالية مباشرة بينما سيتم حل مختنقات القطاعات الخدمية عن طريق مؤسسات الدولة كل فيما يخصه وبقدر ما يتوفر من امكانيات.

كما أكد على أن الظرف المالي والإقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد فرض على الحكومة التركيز على الأولويات الأساسية والخدمات الضرورية ووضع الاحتياجات الأخرى ضمن خطة طويلة الأمد نسبيًا تنفذ مع تحسن الوضع المالي للبلاد .