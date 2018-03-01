البرلمان العراقي يطلب من الحكومة وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية

عين ليبيا

طلب مجلس النواب العراقي من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الخميس تحديد موعد لانسحاب القوات الأجنبية التي انتشرت في بعض قواعد البلاد خلال السنوات الماضية في إطار حملة دولية للقضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة.

وقال بيان مكتب رئيس المجلس سليم الجبوري، إنه بعد توجيه البرلمان الشكر لجميع الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد داعش، فإنه يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة تلك القوات.

يُشار إلى أن القوات العراقية نجحت بدعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في طرد تنظيم الدولة من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017 ولا تزال تلاحق بعض فلوله في جيوب صغيرة.