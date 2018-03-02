عميد بلدية بنغازي يستقبل «المبعوث الأممي» لدى ليبيا

عين ليبيا

استقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار صباح اليوم بمطار بنينا الدولي مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة والوفد المرافق له.

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة والنتائج التي توصلت لها بعثة الأمم المتحدة والمساعي والجهود الرامية لاستقرار الوضع في ليبيا.

من جانبه رحب المستشار عبدالرحمن العبار بزيارة الدكتور غسان سلامة مثمناً الدور التي تقوم به بعثة الأمم المتحدة بتواصلها المستمر مع كافة المكونات الإجتماعية والسياسية في برقة.

وبدوره عبر الدكتور غسان سلامة عن سعادته بتواجده في مدينة بنغازي واللإلتفاء مجدداً مع سادة عميد بلدية بنغازي للتحاور والتشاور والتنسيق في العديد من الأمور والقضايا الهامة المتعلقة بالمدينة وليبيا بصفة عامة .