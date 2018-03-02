إنقاذ «100» مهاجر غير شرعي شمال منطقة أبي كماش بينهم ليبي

تمكنت يوم الأمس الأربعاء 28 فبراير 2018م دورية من نقطة زوارة لحرس السواحل التابعة للقطاع الغربي من إنقاذ عدد (100) مهاجر غير شرعي، من بينهم (8) نساء، وطفل، كانوا على متن قارب مطاطي توقف محركه لنفاد الوقود.

وكانت جنسيات المهاجرون كالآتي: المغرب (24) من بينهم (5) نساء و(1) طفل، الجزائر (11)؛ ليبيا (1)، الصومال (6)، البقية من ا ريتريا من بينهم (3) نساء.



عملية الإنقاذ تمت (10) ميل شمال منطقة أبي كماش غرب زوارة.



تم نقل المهاجرين إلى نقطة ميناء زواره البحري، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلي مباحث جوازات زواره.

