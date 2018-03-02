وزير الداخلية المفوض يتفقد مطار «طرابلس» العالمي

عين ليبيا

قام وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور بزيارة صباح اليوم إلى منفذ مطار طرابلس العالمي.

وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة مشروع تنفيذ مطار طرابلس العالمي الذي سيجهز خلال الثلاثة أشهر القادمة ليستأنف عمله إلى جانب مطار معيتيقة الدولي.

ودعا الوزير خلال هذه الزيارة كافة الشركات الأجنبية المتعاقد معها إلى أن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس مطمئن لاستئناف عملها في كافة المشاريع المتوقفة في جميع القطاعات.

ورافق الوزير خلال هذه الزيارة عميد بلدية قصر بن غشير ومدير منفذ مطار طرابلس العالمي ومدراء أمن طرابلس وجنزور والعزيزية وقصر بن غشير وعدد من أعيان وحكماء وشيوخ بلدية قصر بن غشير.