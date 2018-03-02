مكتب ثقافة الطفل يقيم ورشة عمل للأطفال حول «الثقة بالنفس وتحقيق النجاح»

عين ليبيا

قام مكتب ثقافة الطفل بالهيئة العامة للثقافة، ومنتدى خطى الغد الثقافي، ضمن فعاليات برنامج العطلة المدرسية، صباح يوم الأربعاء 1 مارس2018 ورشة عمل مصغرة للأطفال حول الثقة بالنفس ودورها في تحقيق النجاح، والتي حاضرت فيها رئيس مؤسسة 21 مارس لمناهضة العنف ضد الطفل السيدة إيناس الصالحي ضمن البرنامج الترفيهي للمنتدى.

حيث ناقشت مع الأطفال كيفية العمل على اكتساب الثقة بالنفس، والتعبير عن الذات، وتقديرها والاعتماد على النفس، والكرامة، والعزة وتحديد الأهداف، وعدم الوقوف على الأخطاء، وتوضيح أهمية التجديد، والابتكار والاستفادة من التجارب الخاطئة.