اجتماع «العليا للعلاج» مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا

حيث أوضح رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج “هاشم بالخير” أنه سيتم استيراد القرنيات من الولايات المتحدة الأمريكية لتتم عمليات الزراعة داخل المستشفيات الليبية؛ كما ستتم دعوة أطباء زوار متخصصين لإجراء عمليات الزراعة وتدريب عناصر طبية وطبية مساعدة.

وأضاف “أن توطين عمليات زراعة القرنية داخل المستشفيات الليبية؛ سيساهم وبشكل كبير في التقليل من التكاليف التي ستتحملها الدولة الليبية إذا ما تم إجراء هذه العمليات خارج ليبيا”.