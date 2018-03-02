المدينة يسجل فوزا كبيرا على المحلة بخماسية ويقفز للصدارة «مؤقتا»

قفز فريق المدينة إلى صدارة لائحة ترتيب فرق المجموعة الرابعة مؤقتا عقب فوزه الكبير على حساب فريق المحلة بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء بملعب طرابلس الدولي ضمن إياب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

افتتح باب التسجيل للمدينة لاعبه “يحيى الزليتني” فيما أحرز “المعتصم أبوشناف” هاتريك ثلاثية بينما اختتم مهرجان أهداف المدينة لاعبه “علي أبوعرقوب” وبهذا الفوز الكبير للمدينة وهو السادس له يتقدم الفريق إلى صدارة لائحة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة من تسع مباريات، بينما يبقى فريق المحلة بنفس رصيده وترتيبه السابق وهو ست نقاط من من ثمان مباريات بعد أن تلقى الخسارة الخامسة له هذا الموسم.

وعلى ملعب الأكاديمية بجنزور حقق فريق الترسانة فوزا هاما على حساب ضيفه الأولمبي بهدف لصفر أحرزه لاعبه “زكريا البكوش” خلال دقائق الشوط الأول ليسجل فريق الترسانة فوزه التاني في المسابقة ليرفع رصيده سبع نقاط من ثمان مباريات بينما يبقى فريق الاولمبي بنفس رصيده السابق وهو 12 نقطة من ثمان مباريات بعد ان تلقى خساته الثانية هذا الموسم.