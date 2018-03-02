عميد بلدية بنغازي والمبعوث الأممي والسفيرة الفرنسية في لقاء «مشترك»

تزامنا مع وصول المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى مدينة بنغازي مغادرة سفيرة فرنسا لدى ليبيا برجت كرومي التي كانت في زيارة للمدينة منذ أيام.

حيث عقد لقاء ثلاثي في مطار بنينا الدولي ضم كلا من عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار والمبعوث الأممي والسفيرة الفرنسية والذي بحث فيه عدد من الملفات المتعلقة بمدينة بنغازي.

حيث أكدت السفيرة برجت كرومي عن تقديم كافة الدعم اللازم للتخلص من الألغام والمفخخات في المدينة، و أنها زارت منطقة وسط البلاد والصابرى واطلعت على الدمار الذي لحق بها جراء الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

كما أثنت السفيرة الفرنسية على حسن الضيافة والاستقبال الذي حضت به خلال إقامتها في مدينة بنغازي طيلة الأيام الثلاث، مشيرة إلى أنها كانت بين أهلها وأصدقائها.

وتعهدت بتكرار الزيارة إلى المدينة، مشددة على مد جسور التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية فضلا عن التعاون في المجال الصحي.