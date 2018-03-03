الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو وزوجته في قضية فساد

عين ليبيا

ذكر راديو إسرائيل أن الشرطة استجوبت اليوم الجمعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد التي تحوم حول شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية في القضية المعروفة باسم القضية 4000 إلى أن أصحاب الشركة قدموا دعما لنتنياهو وزوجته سارة عبر موقع إخباري يتبع لهم، مقابل تسيير أعمال شركتهم من قبل السلطات.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من نتنياهو عن مصدر رفيع في الشرطة الإسرائيلية قوله: “نمتلك تسجيلا يوثق المحادثات بين نتنياهو والأشخاص في هذه القضية”، إضافة إلى وجود مراسلات بين زوجة نتنياهو وإيريس أولفيتش، زوجة صاحب وكالة “بيزك” وموقع “واللا” الإخباريين شاؤول أولفيتش، تدل على أنها طالبت بتغطية إعلامية إيجابية لها ولرئيس الوزراء.

وقال محامي سارة زوجة نتنياهو لرويترز، إن موكلته أدلت بشهادتها في ذات مركز الشرطة قرب تل أبيب، وأضاف أن المقابلة القانونية التي أجريت معها كانت مسجلة بعد أن تُليت عليها حقوقها لاحتمال أن تصبح مشتبها بها.