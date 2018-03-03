رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي برئيس مجلس النواب التونسي

عين ليبيا

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب التونسي السيد “محمد الناصر” اليوم الجمعة رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبدالرحمن السويحلي” في مقر مجلس النواب بالعاصمة تونس.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبُل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

حيث رحّب رئيس مجلس النواب التونسي “محمد الناصر” بالسيد الرئيس، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع تونس وليبيا، والإنعكاس الإيجابي للإستقرار في ليبيا على تونس والعكس صحيح، ومُشددا على رفض الحل العسكري ودعم الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل سياسي بين كافة الأطراف بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

كما أبدى السيد “محمد الناصر” استعداد مجلس النواب التونسي للتعاون والعمل مع المجلس الأعلى للدولة من خلال اللجان البرلمانية لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات، مُجددًا دعم تونس الكامل للحوار بين الفرقاء الليبيين لتحقيق مصالحة وطنية وتسوية سياسية شاملة.

من جانبه ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة الدور التونسي الإيجابي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، داعيًا تونس إلى تكثيف جهودها ومساعدة ليبيا على تجاوز التدخلات الأجنبية والإقليمية السلبية التي تقوض جهود الحوار والسلام.

كما أعرب “السويحلي” عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل توافقي نهائي، مؤكدًا حصول تقدم إيجابي نحو استئناف مفاوضات تعديل الإتفاق السياسي خلال الأيام القليلة القادمة، لإنهاء الإنقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة وقادرة على إنهاء المراحل الإنتقالية وإجراء الإستحقاقات الدستورية والديمقراطية المقبلة.