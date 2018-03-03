«السويحلي» يلتقي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا

عين ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبدالرحمن السويحلي” اليوم الجمعة بالقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا المستشارة “ستيفاني ويليامز” في مقر إقامته على هامش زيارته إلى العاصمة التونسية.

وبحث اللقاء تطورات الوضع السياسي، ومستجدات خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا، والمقترحات التي طرحها المجلس الأعلى للدولة لتعديل الإتفاق السياسي.

حيث أكد “السويحلي” أن الوقت والظروف لم تعد تسمح بالتعطيل وأن هناك ضرورة للعودة إلى الشعب الليبي في حال فشل الأطراف في المهام المنوطة بها وفي مقدمتها الإستحقاق الدستوري.

وحول الوضع الأمني في البلاد، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة وقوية تتولى بمصداقية وشجاعة تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي كأحد أهم أهداف المرحلة التي لم ننجح في تحقيقها حتى الآن.

كما شدد “السويحلي” على ضرورة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدورها مع المجتمع الدولي في كبح جماح من يحاولون إفشال العملية السياسية والمستفيدين من إستمرار الوضع الراهن.

من جانبها أكدت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية دعم بلادها للعملية السياسية في إطار الاتفاق السياسي الليبي وبرعاية الأمم المتحدة حتى يعود الاستقرار إلى ليبيا الذي يشكل أحد أهم أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، ولتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الأخرى.