100 متظاهر خلف القضبان في أوكرانيا بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة

عين ليبيا

قامت الشرطة الأوكرانية باحتجاز نحو 100 شخصاً صباح اليوم السبت، خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين قرب من مبنى «الرادا» كما أصيب ستة متظاهرين وأربعة من رجال الشرطة.

وأعلن رئيس قسم الشرطة في العاصمة الأوكرانية كييف آندريه كريششينكو: «رداً على أعمال الشغب وحرق الإطارات قامت الشرطة بالتصدي، وهناك معلومات تشير إلى إصابة ستة أشخاص نقلوا لتلقي العلاج، كما أصيب أربعة من أفراد الشرطة، وتم اعتقال 50 شخصاً».

بينما أعلنت الشرطة أن عدد الموقوفين وصل إلى أكثر من 100 شخصاً.

هذا وصرحت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن الشرطة أرادت تفتيش خيم المتظاهرين أمام مجلس «الرادا» (البرلمان الأوكراني)، ولكن المتظاهرين قاوموا، بالتصادم مع رجال الشرطة مما أدى إلى نشوب صراح ووقوع إصابات بين الطرفين.