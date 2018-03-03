لقاء للسويحلي مع السفير الروسي يكشف وقوف روسيا على مسافة واحدة من جميع الأطراف

عين ليبيا

إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة «د.عبدالرحمن السويحلي» بالسفير الروسي لدى ليبيا السيد «إيفان مولوتكف» في مقر إقامته على هامش زيارته إلى العاصمة التونسية.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك وإنعكاسات الوضع في المنطقة على الأزمة الليبية، وبالتالي أكد السفير الروسي وقوف بلاده على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ودعمها الكامل للحوار والمفاوضات لتعديل الإتفاق السياسي في إطار خطة عمل الأمم المتحدة تحت إشراف مبعوثها «غسان سلامة».

من جانبه دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة روسيا إلى استخدام ثقلها الدولي لصالح حل الأزمة الليبية سياسيًا ودفع الفرقاء إلى التوافق والمصالحة في إطار الإتفاق السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.