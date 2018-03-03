«نتانياهو» يزور «واشنطن» للقاء الرئيس الأمريكي

عين ليبيا

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين إلى واشنطن لاجراء محادثات مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعد اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشبهات فساد بحسب فرانس برس.

حيث استجوبت الشرطة الاسرائيلية رئيس الحكومة الجمعة في مقر اقامته في القدس، للإستماع إلى اقواله في اثنتين من قضايا فساد تطاله، ما جعل تنحيه عن السلطة امرًا محتملاً.