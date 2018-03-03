«الولايات المتحدة» تُقلص أفراد بعثتها الدبلوماسية في «كوبا»

عين ليبيا
أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة أنها ستخفض عدد أفراد بعثتها في كوبا بعد المزاعم عن حصول “هجمات” غامضة اثّرت على الحالة الصحية للموظفين الأميركيين.
حيث تعمل السفارة الاميركية في هافانا بعدد أقل من الموظفين المطلوبين منذ سبتمبر عام 2017، عندما تم اخلاء دبلوماسيين اميركيين مع عائلاتهم بعد تعرضهم لامراض مفاجئة في الرأس.
وقالت الخارجية الاميركية أن “حالة الخروج المنظم” هذه سوف تنتهي السبت، لكن بدلاً من ارسال موظفين ليحلوا مكان المغادرين كما في السابق فإنه سوف يتم اعلان السفارة مكانًا لوظائف “غير مصحوبة” أي لا يكون بامكان الموظف اصطحاب أفراد عائلته معه.