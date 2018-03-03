«الولايات المتحدة» تُقلص أفراد بعثتها الدبلوماسية في «كوبا»

عين ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة أنها ستخفض عدد أفراد بعثتها في كوبا بعد المزاعم عن حصول “هجمات” غامضة اثّرت على الحالة الصحية للموظفين الأميركيين.

حيث تعمل السفارة الاميركية في هافانا بعدد أقل من الموظفين المطلوبين منذ سبتمبر عام 2017، عندما تم اخلاء دبلوماسيين اميركيين مع عائلاتهم بعد تعرضهم لامراض مفاجئة في الرأس.