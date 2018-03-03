«السويحلي» يلتقي السفير الإسباني لدى «ليبيا»

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو دي ميغيل في مقر إقامته بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس هيثم الصويعي على هامش زيارته إلى العاصمة التونسية حيث بحث اللقاء مستجدات الوضع في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجدد السفير الإسباني دعم بلاده الكامل لجهود الحوار بين الفرقاء الليبيين في إطار الإتفاق السياسي الليبي وفقًا لخطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا.

كما أعرب السفير الإسباني عن أمله في تعزير التعاون الإقتصادي بين البلدين وعودة الشركات الإسبانية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع المتوقفة بمجرد تحسن الأوضاع الأمنية.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أهمية الدور الإسباني من خلال الإتحاد الأوروبي في دفع العملية السياسية ومساعدة السلطات الليبية على استعادة الإستقرار والأمن الذي سينعكس إيجابًا على دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمنطقة عمومًا.