«السويحلي» يلتقي السفير الإسباني لدى «ليبيا»

عين ليبيا
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو دي ميغيل في مقر إقامته بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس هيثم الصويعي على هامش زيارته إلى العاصمة التونسية حيث بحث اللقاء مستجدات الوضع في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وجدد السفير الإسباني دعم بلاده الكامل لجهود الحوار بين الفرقاء الليبيين في إطار الإتفاق السياسي الليبي وفقًا لخطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا.
كما أعرب السفير الإسباني عن أمله في تعزير التعاون الإقتصادي بين البلدين وعودة الشركات الإسبانية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع المتوقفة بمجرد تحسن الأوضاع الأمنية.
من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أهمية الدور الإسباني من خلال الإتحاد الأوروبي في دفع العملية السياسية ومساعدة السلطات الليبية على استعادة الإستقرار والأمن الذي سينعكس إيجابًا على دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمنطقة عمومًا.
خبر عـــــــاجـــــل :
الصحفي ابوقيلة كارثة تهدد الشعب الليبي بالموت عطشا مئات الشركات الصينية تتسابق علي شراء مياه الشرب الليبية وارسال الاف من جنود الجيش الصيني لتامين نقل المياه من ليبيا الي الصين وقد تنبأ القائد معمر القدافي بهذه الكارثة .
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تفاصيل :
قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل و مراسل صحيفة صنعاء نيوز ومراسل ومراسل وكالة سباي سات نيوز ومراسل لعدد من الإذاعات العالمية التي تبث علي الموجات القصيرة والأقمار الصناعية وخاصة هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK القسم العربي في تصريحات صحافية نشرت اليوم السبت 3 / 3 / 2018 كارثة تهدد الشعب الليبي بالموت عطشا وانتهاك لسيادة الدولة الليبية و المؤامرة الاستعمارية الصهيونية الاميركية مستمرة على ليبيا تفيد مصادر مطلعة وشهود عيان ان حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج تستعد لتوقيع عدة اتفاقيات مع مئات الشركات الصينية لشراء مياه الشرب الليبية وسوف تشتري دولة الصين كل كميات المياه الجوفية الليبية وهذاء ما يعرض الشعب الليبي للخطر والموت عطشا للعلم حدر الزعيم والقائد معمر القدافي في عدة خطابات سابقة من مخطط بعض الدول الاستعمارية بل حتي الدول الشيوعية سابقا من السيطرة علي منابع المياه في الوطن العربي وخاصة في ليبيا التي أكبر احتياطيات من المياه العذبة في العالم وهذاء ما جعل القائد معمر القدافي يقوم بأنشاء مشروع النهر الصناعي العظيم الاعجوبة الثامنة في العالم لتامين المياه للشعب الليبي
ونقل الصحفي الليبي المستقل اسعد امبية ابوقيلة وحسب المعلومات ان دولة الصين سوف ترسل الاف الجنود من الجيش الصيني لحماية منابع المياه وتامين نقلها من ليبيا الي دولة الصين للعلم الصراع علي مياه الشرب اصبح امر واقع بين اميركا وروسيا والصين وبعض الدول الكبرى وهذاء الصراع قد يهدد باندلاع حرب عالمية للسيطرة علي علي منابع المياه في العالم وحتي هذة اللحضة لم يصدر اي بيان رسمي من حكومة الوفاق يؤكد او ينفي تلك الاخبار وختم اسعد ابوقيلة بقولة بعد سقوط نظام الزعيم معمر القذافي بفعل الحرب العالمية التي قادها حلف الناتو الاستعماري اصبحت ليبيا تعاني من عدم الاستقرار وليبيا مهددة بالحرب الاهلية والتقسيم وعودة الاستعمار .
اسعد امبية ابوقيلة
صحفي وكاتب ليبي مستقل
بقلم ( اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل )
الصحفي ابوقيلة كارثة تهدد الشعب الليبي بالموت عطشا مئات الشركات الصينية تتسابق علي شراء مياه الشرب الليبية وارسال الاف من جنود الجيش الصيني لتامين نقل المياه من ليبيا الي الصين وقد تنبأ القائد معمر القدافي بهذه الكارثة
موقع ( صحيفة صنعاء نيوز اليمن )
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