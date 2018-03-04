الداخلية تجتمع بأعضاء صندوق الرعاية الاجتماعية لحل كافة «الصعوبات»

عين ليبيا

تركز الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور مع رئيس وأعضاء صندوق الرعاية الاجتماعية على حلحلة كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل الصندوق.

واستعرض رئيس صندوق الرعاية الاجتماعية خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الصندوق بطرابلس عدد من المشاكل التي تواجه سير عمل الصندوق وتقرير أعمال وانجازات الصندوق خلال الفترة من 2012 وحتى 2018 ميلادية وذلك عبر عرض مرئي قدمه رئيس الصندوق للوزير بحضور أعضاء الصندوق.

وقال وزير الداخلية المفوض (تأتي هذه الزيارة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية اليوم للتعرف على الآلية التي يشتغل بها الصندوق من رئيس وأعضاء اللجنة لتوضيح عدد من المواضيع العالقة التي تهم كافة منتسبي وزارة الداخلية).

وأضاف الوزير في تصريح صحفي عقب الاجتماع (إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات والاجتماعات اللاحقة لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل الصندوق).

قام بعدها الوزير والمشاركين في هذا الاجتماع بجولة في مطبعة الصندوق.