حسن أونيس: المراكز الثقافية منارات للعلم والمعرفة ورافد من روافد الثقافة

عين ليبيا

أكد رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن اونيس، على أهمية المراكز الثقافية باعتبارها صرحا ثقافيا يقدم خدماته التثقيفية لجميع أفراد المجتمع والتي تعتبر مصدرا من مصادر العلم والمعرفة التي تسهم في ارتقاء الوعي والتطور المجتمعي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى المركز الثقافي العلوص ببلدية قصر خيار، صباح الخميس 1 مارس2018، للوقوف على سير عمل المركز والاطلاع على حاجياته، رافقه فيها المستشار الثقافي للجنوب محمد السقاط، والمستشار الإعلامي للهيئة العامة للثقافة السيد عبد المنعم اللموشي، ومدير مكتب الثقافة القربوللي مصطفى أبو غنيمة، ومدير مكتب الثقافة غريان محمد الاسود، وعدد من الإعلاميين والفنانين، التقى خلالها مدير مكتب الثقافة قصر خيار علي الباوندي، ومدير المركز الثقافي العلوص.

وأشار أونيس على سعي الهيئة للنهوض بالشأن الثقافي في جميع أنحاء ليبيا، ودعم المراكز الثقافية لتؤدي دورها الثقافي، وشدد على ضرورة زيارة الطلاب للمراكز الثقافية خاصة خلال العطلة المدرسية، واستغلال ما توفره من كتب ثقافية وعلمية لتكون رافدا من روافد الثقافة والعلم.