ورشة عمل بعنوان: نحو مرتكزات سياسة عامة لـ«تطوير» منظومة المعلمين

ورشة عمل نظمها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بحضور السيد د. محمد أبو بكر نوير وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز و السيدة نارينيه اصلانيان نائب المدير العام لمكتب اليونيسيف في ليبيا، والسيد ناصر قدورة مسؤول التعليم في اليونيسيف فرع ليبيا.

وذلك بفندق المهاري صباح الخميس 1 مارس لعرض النتائج الخاصة بمشروع (تحليل الوضع الحالي لمنظومة المعلمين الليبية بهدف تحديد خارطة طريق ومقترحات عملية نحو التطوير المنشود).

وقد تم تنفيذ المشروع من قِبل المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بمشاركة مؤسسةEDT (المعروفة سابقاً بمؤسسة CfBT) تحت التمويل والإشراف العام من منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي.

تضمنت الورشة عرضا مرئيا لفريق المركز وعرضا لمدير المركز وآخر لمدير شركة EDT. هذا وقد شارك في ورشة العمل لفيف من مدراء الإدارات الفنية بوزارة التعليم ومجموعة متميزة من الخبراء الليبيين لمناقشة نتائج المشروع.

ومن خلال النقاش العلمي والجاد الذي ساد نشاط الورشة، أكد الجميع على أهمية منظومة المعلمين و أهمية تطويرها والرفع من أدائها، كما أكدوا على أن تحسين منظومة المعلمين الليبية يعتبر الخطوة الأولى والأساسية نحو تطوير قطاع التعليم.

وقد أشاد الحضور بما جاء في نتائج الدراسة واعتبروها ركنا هاما لصياغة سياسة عامة تهدف الى تطوير العملية التعليمية في ليبيا.