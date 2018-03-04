فتح آفاق تعاون جديدة.. أبرز نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة «الليبية-التونسية»

خلص اجتماع اللجنة الفنية المشتركة (الليبية-التونسية) لتقييم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والذي عقد الخميس بالعاصمة التونسية، إلى فتح آفاق تعاون جديدة في عدة مجالات كان في مقدمتها تسجيل الطلبة بمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية مشتركة بين جامعات البلدين، فضلا عن الاستفادة المتبادلة من خبرات وكفاءات الأساتذة الزائرين من خلال إلقاء المحاضرات والإشراف المزدوج على الرسائل والبحوث.

وترأس أعمال اجتماع اللجنة عن الجانب الليبي وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي “أيمن القماطي” وعن الجانب التونسي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية “سليم شوري”.

ورحب رئيس الوفد التونسي بالوفد الليبي ونوه بالعلاقات المتميزة وروح الأخوة والتضامن التى تجمع البلدين الشقيقين وأشاد بالطابع المتميز للتعاون التونسي الليبي، مؤكدا على أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتدعيم العلاقات المتميزة بين البلدين وفرصة لتطوير برامج التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه أعرب رئيس الوفد الليبي “أيمن القماطي ” عن شكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللتين حضيا بهما الوفد، مبرزا أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين أملا أن يعطي انطلاقة جديدة ونوعية للتعاون الليبي التونسي في هذا المجال.

وأوضح “القماطي ” بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز روابط الأخوة بين دولة ليبيا والجمهورية التونسية، ودعما لاواصر التعاون في مجال التعليم و البحث العلمي بين وزارة التعليم الليبية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، وتنفيذا للبرنامج التنفيذي في مجال التعليم و البحث العلمي لسنوات 2012-2015.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على تنظيم ندوة رؤساء الجامعات الليبية التونسية قبل نهاية العام الجاري 2018، وعلى أن يعقد على هامش هذه الندوة اجتماعا بين مسؤولين من المركز الوطني للغات الحية بليبيا ومركز ابورقيبة للغات الحية بتونس.