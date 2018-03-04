حفل خريجي كلية الهندسة بجامعة «عمر المختار»

عين ليبيا

أقيم صباح الخميس الموافق 1. 3. 2018م بمدرج كلية الهندسة بجامعة عمر المختار حفل خريجي كلية الهندسة للدفعة (22) للعام الجامعي2016. 2017م.

حيث ألقىالدكتور يوسف حبيب مدير مكتب الدراسات العليا بالكلية ورئيس لجنة الاحتفالات كلمة رحب فيها بالحضور جميعاً وأثنى على الجهود التي بُذلت من اجل الإعداد والتجهيز لهذا الاحتفال.

ثم ألقى الدكتور/ السنوسي بوفارس عميد كلية الهندسة كلمة تقدم فيها بالشكر لإدارة الجامعة على تسخيرالإمكانيات وتقدم بالشكر لكل من ساهم فى انجاح هذا الحفل، أما كلمة جامعة عمر المختار ألقاها الأستاذ/عبدالله عيسى مسجل عام الجامعة تقدم فيها بأحرالتهاني والتبريكات لخريجي هذه الدفعة وأثنى على جهود إدارة الكلية، ثم ألقيت كلمة لطلبة الكلية وكذلك كلمة أولياء الأمور.

كما حضر الاحتفال أ.سالم بوسحيب مدير مكتب الشؤون القانونية بالجامعة ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالكلية ومسجل الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية أما تقديم الاحتفال قام به المتميز والمتألق الاعلامي طلال الطشاني، وبحضورأولياء أمور الطلبة تخلل الحفل العديد من الفقرات وبعد ذلك تم تكريم الطلاب بهذه المناسبة و تكريم كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.

وفي أجواء رائعة تبادل الحضور التهاني والتبريكات.