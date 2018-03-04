بنغازي.. اختتام دورة تطبيقات «الإحصاء الطبي»

عين ليبيا

اختتمت ظهر اليوم الخميس الموافق 01 مارس 2018 م أعمال الدورة التدريبية الثالثة في مجال تطبيقات الإحصاء الطبي التي نفذها مركز تنمية القوى العاملة الطبية فرع بنغازي بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي حيث استمرت لمدة أسبوع واستهدفت عددا من العاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي والمرافق الصحية التابعة لها ممن تتطلب طبيعة عملهم برامج الإحصاء الطبي باستخدام أجهزة الحاسوب وأنظمته.

وتم خلال حفل الاختتام الذي حضره مدير مركز تنمية القوى العاملة الطبية فرع بنغازي، ومديرا مكتبي الموارد البشرية، والإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي، ومدير المركز الصحي شهداء السلاوي، ورئيس قسم التدريب بمركز تنمية القوى العاملة الطبية تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة كما قدمت شهادات الشكر والتقدير للدكتورة سيماء لجهر التي قامت بتقديم البرنامج العلمي للدورة على سبيل التطوع، ولكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة.

وألقى مدير مركز تنمية القوى العاملة الطبية فرع بنغازي كلمة حول أهمية التدريب المنظم لتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالعمل الصحي مشيرا إلى أهمية تنظيم برامج الرعاية الصحية الأولية والاهتمام بها، كما أكد على أهمية أن يتحلى كل العاملين بالأخلاق والسلوك المهني الحقيقي الذي يسهم بشكل كبير في الوقاية والعلاج وفي تعزيز الثقة بين العاملين في القطاع ومتلقي الخدمة الصحية.

وقدمت مدير مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي الشكر لمدير وأعضاء مركز تنمية القوى العاملة الطبية ببنغازي على جهودهم المبذولة في مجال التدريب، وللمدربة، ولمدير المركز الصحي شهداء السلاوي على تعاونه.