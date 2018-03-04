عميد بلدية بنغازي والمبعوث الأممي يناقشان عدد من الملفات والقضايا «الهامة»

عين ليبيا

اجتمع صباح اليوم الجمعة المستشار عبدالرحمن العبار عميد بلدية بنغازي مع الدكتور غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا حيث تناول الاجتماع العديد من القضايا والملفات الهامة وكان من أبرزها ملف المشروعات التي تشرف على تنفيذها الأمم المتحدة في مدينة بنغازي وفى هذا الصدد تم الاتفاق على ضرورة التركيز على المشروعات الخدمية ذات التي تخدم المواطن بشكل مباشر في المدينة و تعهد المبعوث الأممي بالمساهمة في حصر الأضرار وإيجاد الحلول لها و ذلك بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة للمساهمة والدعم في تنفيذ هذه المشروعات.

كما استعرض نتائج و توصيات اجتماع بلديات ليبيا الذي عقد بالفترة الماضية بمدينة شحات وتم مناقشة الاستعدادات والترتيبات لانعقاد اجتماع البلديات القادم الذي سوف ينعقد خلال هذا الشهر بمدينة طرابلس بدوره أكد المبعوث الأممي دعمه الكامل لاجتماع بلديات ليبيا لما لها من أهمية فائقة في توحيد ولم شمل مؤسسات الدولة وتمنى بأن تكون أهدافها واقعية ووطنية خالصة ويسعده حضوره الاجتماع القادم .

كما تناول الاجتماع أهم وأصعب الملفات ملف المفقودين والأسرى والذي يعتبر ملف شائك وذو أهمية قصوى وبناءً عليه قام المستشار عبدالرحمن العبار بتسليم مذكرة مقدمة من قبل تجمع أهالي المفقودين والأسرى بنغازي الذين تم خطفهم أثناء حرب التحرير في بنغازي.

حيث تم إحاطة المبعوث الأممي بتفاصيل هذه الجريمة مطالباً الأمم المتحدة ضرورة التدخل الفوري لمعرفة مصيرهم وبدوره عبر الدكتور غسان سلامة عن عمق حزنه وصدمته بهذه الجريمة النكراء متعهداً بالعمل عبر المكتب الإنساني ببعثة الأمم المتحدة للبحث عن المفقودين والتواصل مع كافة الأطراف ذات صلة لمعرفة مصيرهم مطمئنا أهالي الأسرى والمفقودين بأن قضيتهم ستكون من أولويات واهتمامات البعثة الأممية.

كما تطرق الاجتماع أيضا للمؤتمر الأول لإعادة أعمار جامعة بنغازي الذي سيعقد غداً السبت وكيفية المساهمة فيه ودعمه ونوقشت المراحل التي اتخذت في هذا الشأن.

كما استعرض نتائج اجتماعات مبادرة ناقوسيا التابعة للاتحاد الأوربي التي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة ترييستا الإيطالية اجتماعاً بشان الثروة البحرية وتم الاتفاق على التواصل والتعاون ما بين البعثة الأممية والقائمين عن مبادرة ناقوسيا بالاتحاد الأوربي من أجل إنجاحها.

وتناول الاجتماع ملف نازحين تاورغاء المتواجدين في مخيمات بمدينة بنغازي والأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية التي يعانون منها حيث تعهد المبعوث الأممي غسان سلامة بزيارة أهالي تاورغاء بمدينة بنغازي خلال زيارته القادمة لمدينة بنغازي للوقوف على معاناتهم ومعرفة احتياجاتهم.