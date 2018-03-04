عبر القنوات الفضائية التي أضحت بما يشبه أعشاش للغربان يطل اعضاء من مجلس النواب او مجلس الدولة على إبصار وإسماع الليبيين ليس ليتكلموا بما ينبغي لهم من كلام بل لينعقوا من هذه القنوات الناعقة التي لاتسمع فيها الا كل نعيق، ولاترى فيها الا كل بارد صَفِيق، في جهالته لايستحي طليق ، على واقع ليبي يلتهمه حريق .

نواب من مجلس النواب واعضاء من مجلس الدولة اذا وجهت لهم المسؤولية عن الاوضاع المزرية المنحطة في ليبيا اتحدوا في تبرير ناعق .. في هروب من المسؤولية صاعق . لا يمكن لذات الغربان ان تتهرب من مسؤوليتها الطبيعية بنعيق كما يتهرب نواب مجلس النواب واعضاء مجلس الدولة..لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم أتكون للبشر ادمغة هى اقل تطورا من ادمغة الغربان التي لاتتهرب من مسؤوليتها الطبيعية ؟ .

فينعق نواب محلس النواب بأنهم جهة تشريعية وليست جهة تنفيذية ويتبعهم اعضاء مجلس الدولة في ذات النعيق ويدفعون بالمسؤولية للجهات التنفيذية اي للحكومتين وهذا هو التنصل وهذه هى عبثية الإدراك والخلط الذهني والعقلي ببلاد وشعب حكامهما جثموا عليهما كغنيمة وهم في حالة مفرطة محبطة من العجز مكونها جهالة عقلية .. وبلادة نفسية ، المسؤولية الاساسية على اوضاع ليبيا وشعبها هى مسؤوليتهم دون غيرهم فمن الذي منح الثقة لهذه الحكومات ومن يسحب الثقة من هذه الحكومات اليس مجلس النواب ومجلس الدولة ، اليست الجهات التنفيذية هى موضع الزام وتوجيه ودفع ومحاسبة ومتابعة وحتى تغيير من مجلس النواب ومجلس الدولة ، هم مسؤولون على هذه الجهات التنفيذية التى يلقون اليها بالمسؤولية والتى منها يتهربون ومنها يتبرؤون ويقولون نعقا أنهم غير مسؤولين عن بكاء .. عن بلاء . شعب وبلاد .

مع هذه النعيق المتدفق .. الذي لايترفق . الذي يدوي ارتفاعا.. ويعم أصقاعا . من أعشاش الغربان يرقص راقصون في ذات الأعشاش ممن يسمون محللين سياسيين وماهم الا محتالين سياسيين يؤيدون هذا النعيق بنقيق او نهيق .. نقيق او نهيق .. يغازل نعيق . في ائتلاف صوتي غابي اصبح أليفا لسكنة الغابة الليبية وهذا هو المشهد السياسي الذي تتقيأ به بعض القنوات الفضائية باستضافتها لساسة ليبيا ولطبالين وزمارين وراقصين لهؤلاء الساسة من محتالين سياسيين .

مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الستين وكل حاكم في ليبيا وجودكم تنصيبا في ليبيا لاجل الحل .. لاجل الحل .. لاجل العلاج .. لاجل العلاج تكرارا، افهموا ذلك وليس وجودكم للنعيق واذا ليس لديكم حل وليس لديكم علاج الا النعيق فاغربوا عن ليبيا غربانا وتنحوا عن ليبيا جثما وتزحزحوا عن ليبيا ثقلا وان لم تغربوا وان لم تتنحوا وان لم تتزحزحوا فلاباس ان تكونوا مثل حشرات القراد التي تتشبث في الجسم لامتصاص الدماء وتنفث تلوثها في الجسم وما تشبثكم الا امتصاصا للاموال والمزايا وعلى الليبيين ان يبحثوا عن مبيد حشري فعال لإزالة هذه الحشرات من جسم ليبيا والى القنوات الفضائية التي فتحت علينا نوافذ لنعيق الغربان ونقيق الضفادع ونهيق … اليس من مسؤوليتكم الاعلامية والوطنية ان تحاصروهم بسؤولياتهم تجاه ليبيا وتجاه الشعب الليبي لا ان تطلقوا لهم نعيقا او نهيقا دون ضابط ودون توجيه ودون تنبيه بمسؤولياتهم .. اليس من مسؤوليتكم الاعلامية استضافة علماء ليبيا من اساتذة الجامعات وخبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسية وليبيا بهم مليئة وليس استضافة كل طبال وزمار وراقص للناعقين من حكام ليبيا فأصبحتم نوافذ للنعيق و النقيق والنهيق وحسبي الله فيما اقول .. الذي له القوة والحول .

ايها السادة المقال حاد ولكنه ليس بمثل حدة العذاب النفسي والعصبي وحتى البدني التى يتعرض لها الليبيين من واقع حياتهم وهو واقع حياتي مسؤول عنه كل حاكم تشريعي وتنفيذي ماضي او حالي ، شعبا يبكي وعزة الله بمرارة ، اتريدون ملاطفة او برود او مجاملة لمن هو مسؤول عن بكاء شعب يكتفي بالنعيق عبر أعشاش الغربان ومن يجامل او يلاطف على حساب شعب ووطن فعليه ان يعلم بانه داعم ومؤيد لهذا الواقع المبكي لشعب كامل .