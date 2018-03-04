أردوغان: لا يوجد تناقضات بين تركيا وروسيا حول العملية في عفرين

عين ليبيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا توجد تناقضات بين بلاده وروسيا حول عملية «غضن الزيتون» في مدينة عفرين السورية.

وصرح أردوغان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: «لا توجد لدينا خلافات مع روسيا حول عفرين. في إدلب، تجري حالياً عملية إنشاء مراكز المراقبة، وقد أنشأنا في الوقت الحاضر ثماني من هذه المراكز، حيث تم عقد قمة ثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران في سوتشي، ومن المقرر أن تعقد في أسطنبول في المستقبل، وستكون هناك فرصة لتقييم ومناقشة كافة القضايا».

وانتقد الرئيس التركي، مجدداً الولايات المتحدة على فشلها في الوفاء بوعودها بسحب قوات الدفاع الذاتي التابعة للأكراد السوريين من منبج، مشيراً إلى «أن أنقرة تشتري المعدات العسكرية والأسلحة المصنوعة من روسيا لضمان أمنها على الرغم من الخلافات مع الناتو حول عمليات التسليم».