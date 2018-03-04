رئيس المجلس الرئاسي يلتقي أهالي المختَطَفين والمختَفين قسْراً

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الأحد بمقر المجلس بمدينة طرابلس عدد من أهالي المختطفين والمختفين قسراً بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

السراج استمع لما عرضه الأهالي من تفاصيل لظروف الإختفاء وتوقيته، وقال إن الحكومة ملتزمة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفاً بأنه يدرك جيداً خطورة الاختفاء القسري، ومؤكداً على القيام بكل ما يمكن عمله لإنهاء معاناة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري في كافة انحاء ليبيا.

كما كلف رئيس المجلس الرئاسي مستشاره القانوني بالتواصل مع أهالي ضحايا الإختطاف لتُقدم الحكومة كل ما تستطيع في الجوانب الإنسانية، وكلَّف وزيري العدل والداخلية والنائب العام بالاهتمام المباشر ومتابعة هذا الملف.