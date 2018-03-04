في أول جولة خارجية له منذ ولاية العهد…. محمد بن سلمان يصل القاهرة

عين ليبيا

ذكرت مصادر في مطار القاهرة الدولي‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وصل إلى العاصمة المصرية الأحد في مستهل أول جولة خارجية يقوم بها منذ تقلده ولاية العهد العام الماضي بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قد ذكر السبت أن الزيارة ستستغرق ثلاثة أيام.

وقال بيان أصدره الديوان الملكي السعودي ونشرته وكالة الأنباء السعودية الأحد إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفًا أن ولي العهد سيجتمع مع الرئيس المصري وعدد من المسؤولين في حكومته”لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك“.