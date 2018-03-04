«الرئاسي» يُكلف مديراً عاماً لـ«مركز طرابلس الطبي»

عين ليبيا

أقيم بمركز طرابلس الطبي الأحد مراسم تسليم واستلام بين مدير المركز السابق الدكتور محمد حنيش والمكلف الدكتور نبيل المغربي بحضور اللجنة المكلفة من قبل وزارة الصحة برئاسة عماد أبوسبيحة ورؤساء الأقسام والمكاتب بالمركز بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وأكد الدكتور حنيش في كلمته على أهمية الخدمات التي يقدمها المركز باعتباره قبلة المرضى من كل مناطق ليبيا، وفق الإمكانات المتاحة خلال السنوات الأخيرة، بسبب الظروف التي تعيشها البلاد.

وأشاد بالجهود التي بذلت وتبذل من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ولحلحلة المشاكل التي تعيق سير العمل فيه، وطالب من العاملين بالمركز، الإستمرار على نفس النهج والحيوية خدمة للمرضى.

فيما أكد مدير المركز المكلف الدكتور نبيل العجيلي بأنه سيعمل مع الجميع لحلحلة المشاكل التي تعيق سير العمل في المركز الطبي كما، استعرض رؤيته لمعالجة النقص الحاد في عناصر التمريض، الذي أدى لتدني مستوى الخدمات الطبية في كل الأقسام وخاصة الإسعاف والعنايات.

يُشار إلى أن تكليف العجيلي رئيساً لمجلس إدارة مركز طرابلس الطبي ومديراً تنفيذياً له، جاءت بناء على قرار المجلس الرئاسي رقم 228 للعام الحالي بتاريخ 20 فبراير الماضي.