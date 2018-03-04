مجموعة مسلحة توقف إمدادات حقل الشرارة و مؤسسة النفط تُعلن “القوة القاهرة”

عين ليبيا

أغلقت مجموعة مسلحة يقودها شخص يُدعى «حسن الجويلي» خط الشرارة النفطي بمنطقة الحمادة مما تسبب في إيقاف الإنتاج بالحقل حيث ستضطر المؤسسة الوطنية للنفط لاعلان القوة القاهرة على صادرات الحقل وخسارة الدولة الليبية لأكثر من 300 ألف برميل يوميًا بعد أيام من إغلاق حقل الفيل النفطي بحسب ماتناقلته بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

مطالب هذه المجموعات المسلحة تمثلت بأن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بدفع مبالغ مالية لشركات يملكها أو مستفيد منها «حسن الجويلي» لازالة القمامة التي يضعها الناس قرب الخط وقد تجاوزت قيمة الأموال المطلوبة 25 مليون دينار ليبي.

كما ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط أهل الزنتان بأن يقفوا صفًا واحدًا ضد ما أسمته “المؤامرة التي تستهدف البلد” وأن لا يسمحوا لمثل هؤلاء أن ينفذوا مؤامراتهم الخارجية في البلاد.