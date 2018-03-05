انطلاق الدورة التدريبية في مجال التدريب والتحكيم بلعبة «كرة السلة»

عين ليبيا

افتتحت بقاعة اللألعاب الكبرى بالمدينة الرياضية بطرابلس صباح الأحد 4-3-2018 الدورة التدريبية في التدريب والتحكيم الخاصة بلعبة كرة السلة والتي تستهدف معلمي التربية البدنية والنشاط بمدارس بلديات طرابلس الكبرى.

ويشرف على التدريب عدد من المختصين والخبراء في مجال التدريب في لعبة كرة السلة والمعتمدين من قبل اتحاد اللعبة.

وتقام الدورة التي تستمر حتى الخميس الثامن من مارس الجاري برعاية وتنظيم إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم بالتعاون مع الاتحاد الليبي لكرة السلة في إطار اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بينهما الهادفة لتطوير وتنشيط لعبة كرة السلة بمختلف المؤسسات التعليمية في كافة أنحاء ليبيا القاعدة الأساسية لاكتشاف المواهب.

وقال أ.(حسن بن مولاهم) رئيس وحدة التعليم الأساسي والثانوي بقسم التربية البدنية بإدارة النشاط المدرسي في افتتاح الدورة: أن التدريب سوف يشمل عدة بلديات وهي أولى ثمرات التعاون المشترك مع الاتحاد الليبي لكرة السلة الذي سوف سيشمل صيانة عدد من الملاعب الخاصة بكرة سلة وإعداد وتخطيط عدد من ملاعب السلة بعدة مدارس اضافة لمنح الاتحاد متابعة النشء في مختلف المدارس والتعاون في الاشراف على مسابقات كرة السلة المدرسية؛ مشيراً (بن مولاهم) أن هذا سينطبق على كافة الألعاب الجماعية من كرة اليد والكرة الطائرة وكرة القدم الخماسية وكذلك ألعاب القوى وسيتم التعاون مع كل الاتحادات الرياضية من أجل تنشيط الرياضة المدرسية التي تعتبر الأساس في اكتشاف المواهب.

وأوضح من جانبه أ.(عبد الحكيم كعال) من ادارة النشاط المدرسي أن المناشط المدرسية ليتم تفعيلها لابد من اشراك كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مختلف المجالات وليست الرياضة فقط فالمناشط التربوية هي التي تفرز المواهب ونكتشف من خلالها القدرات وخاصة عند إقامة المسابقات الثقافية والفنية والرياضية وبالتالي ان وجدت من يدعمها ويشجعها سوف تساهم بكل تأكيد في الرقي بالمجتمع وتثري الحركة الرياضية والفنية والثقافية بليبيا ونضمن مستقبل واعد لأبنائنا الذين سوف يشرفون ليبيا في كافة المحافل الدولية بمختلف المجالات.

هذا وسيتعرف المتدربين خلال خمسة أيام من الدورة على الأسس النظرية والعملية لكرة السلة، وعلى إدارة وتنظيم بطولات كرة السلة، و قواعد اللعب الدولية في كرة السلة.

إضافة لأسس التحكيم في مباريات كرة السلة وميكانيكية التحكيم (حركة الحكام)، وقانون كرة السلة وتطوره، وتحليل المباريات واللاعبين ،وكيفية تعامل المدرس والمدرب مع الإمكانيات التدريسية والتدريبية واللاعبين، وغيرها من أسس التدريب والتحكيم في لعبة كرة السلة والتي ستصحبها تدريبات عملية.