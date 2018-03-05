جهاز الشرطة القضائية يعتمد خطة الدورة التدريبية القادمة لـ«مستجدي» الجهاز

عين ليبيا

انطلاقا من رؤية وزارة العدل الإستراتيجية وضمن سياساتها بغية تقديم أفضل البرامج التدريبية التخصصية في تنمية القدرات التنظيمية ليتمكن المستهدفون التميز في الأداء بأفضل الممارسات المهنية.



اعتمد رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد (محمود أبوحميدة)، مؤخرا خطة الدورة التدريبية السابعة والتي تخص أساسا التدريب التكويني وتنظيم وتسيير المؤسسات العقابية وحفظ النظام داخلها لمستجدي الجهاز من العناصر الوطنية والذين تم اختيارهم وفق الشروط والمعايير المعمول بها، حيث بلغ عددهم الإجمالي (300) منتسب.



وبحسب، ما أكده مدير معهد تدريب الشرطة القضائية العقيد / علي اللموشي “بأنه سيتلقى المستهدفون في الدورة القادمة من قبل ضباط هيئة التدريس بالمعهد وأساتذة ذوى مؤهلات علمية في مجال القضاء ومؤسسات أمنية أخرى محاضرات ودروس وأساليب نظرية وتطبيقية، منها: المشاة المتعلقة بالأسلحة النارية وموضوعات العلوم التخصصية والأمنية والقانونية والتوجيه المعنوي والديني ضمن جدول زمني لمدة أربعة أشهر”.



ويستفيد المستجدين من هذه الدورة كيفية التدخل وتحويل المساجين من خلال تقنيات التعامل مع فئة السجناء الخطرين، إلى جانب النزلاء من الشرائح الأخرى مثل النساء والإحداث والمعوقين والمصابين بالأمراض السارية، وبرامج تتعلق بإعادة إدماج المساجين وتأهيلهم وتسيير التوتر داخل السجون.