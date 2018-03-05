طرابلس.. دورة تدريبية بمقر المعهد العالي للقضاء

عين ليبيا

انطلقت بمقر المعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 فبراير 2018 دورة تدريبية في مجال التحقيق ، تستهدف 62 مرشحا من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.

تستمر الدورة مدة ثلاثة أشهر بإشراف قسم التأهيل بالمعهد ومستشارين وأساتذة في مجال القانون المدني والجنائي والمالي واللغة العربية.

ويتلقى المشاركون في الدورة كيفية الصياغة القانونية وحول المحاكمات الجنائية وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي والقانون المالي للدولة، بالإضافة إلى كتابة وإبرام العقود الإدارية ومذكرات الرأي والدفاع والطعون واللوائح التنفيذية لقوانين هيئة الرقابة الإدارية والعمل.