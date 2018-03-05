انطلاق امتحانات القبول للزمالة الليبية في تخصص «طب الأطفال» بطبرق

عين ليبيا

قال منسق مجلس التخصصات الطبية بمدينة طبرق في تصريح لمكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، صلاح السنيني، إن المجلس شرع في انطلاق امتحانات القبول لسنة 2018 لشهر فبراير للبورد الليبي فى تخصص طب الأطفال بمركز طبرق الطبي، مشيرًا إلى أن 15 طبيباً خضعوا لهذا الامتحان.

مؤكداً فى تصريح أن الأطباء تقدموا لإجراء الامتحانات في تخصص طب الأطفال؛ وذلك بإشراف رئيس قسم الأطفال بالمركز “الدكتورة حواء قريش”.

وأضاف منسق مجلس التخصصات الطبية بمدينة طبرق أن امتحانات الزمالة الليبية “البورد الليبي” بمركز طبرق الطبي ستتواصل، لافتًا إلى أن المجلس مستمر في تكملة باقي الامتحانات إلى بداية مارس القادم.