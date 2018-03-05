غريان.. ضبط مخابز ومحلات للحلاقة «مخالفة» للجودة

عين ليبيا

قامت دوريات فرع الحرس البلدي غريان بجولة على عدد من المخابز والحلاقين، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وسيتم اتخاد اﻹجراءات اللازمة حيال ذلك.

وعليه يأمل الحرس البلدي من اﻹخوة المواطنين سرعة اﻹبلاغ عن أي مخالفة وسيتم اتخاد التدابير اللازمة.