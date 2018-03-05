غريان.. ضبط مخابز ومحلات للحلاقة «مخالفة» للجودة

عين ليبيا
قامت دوريات فرع الحرس البلدي غريان بجولة على عدد من المخابز والحلاقين، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وسيتم اتخاد اﻹجراءات اللازمة حيال ذلك.
وعليه يأمل الحرس البلدي من اﻹخوة المواطنين سرعة اﻹبلاغ عن أي مخالفة وسيتم اتخاد التدابير اللازمة.
عين ليبيا
قامت دوريات فرع الحرس البلدي غريان بجولة على عدد من المخابز والحلاقين، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وسيتم اتخاد اﻹجراءات اللازمة حيال ذلك.
وعليه يأمل الحرس البلدي من اﻹخوة المواطنين سرعة اﻹبلاغ عن أي مخالفة وسيتم اتخاد التدابير اللازمة.
هل تعلم ان المغني اللبناني ذو الاصول العراقية ملحم زين كان قد تعرض لحادث سير مروع و كسرت يده اليمنى على اثر ذلك !!!! هل تعلم ان المغنية اللبنانية ميريام فارس كانت قد تعرضت لحادث سير مروع تسبب بكسر ساقها !!!!!!!
اذا اردت التأكد اكاب في قوقل ملحم زين حادث سير ،،،، ميريام فارس حادث سير !!!!
انصحكم بقراءة جريدة النهار اللبنانية ،، قسم لبنان ،، قسم مجتمع و مناطق
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