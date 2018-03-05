اعتماد الهيكلية الإدارية وتسكين الملاك الوظيفي أبرز محاور الاجتماع الدوري الرابع للهيئة العامة للثقافة

عين ليبيا

عقد صباح اليوم الأحد 4 مارس 2018 الاجتماع الدوري الرابع للإدارات والمكاتب داخل ديوان الهيئة العامة للثقافة برئاسة رئيس اللجنة التسييرية للهيئة حسن أونيس خصص لمناقشة جملة من الإجراءات الإدارية لاعتمادها ووضعها منهاج عمل داخل الهيئة.

بحضور أعضاء اللجنة التسييرية محمد الهدار، وأكرم الكاتب، وعبد الحكيم القيادي، وكل من مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية ومدير إدارة التخطيط والمشروعات، ومدير إدارة البرامج والأنشطة، ومدير إدارة المكاتب الثقافية المحلية، ومدير إدارة الشؤون الاعلامية ،ومدير مكتب المتابعة، والمستشار القانوني بالهيئة.

وتم مناقشة موضوع الملاك الوظيفي للهيئة وما توصلت إليه لجنة الملاك الوظيفي بالتواصل مع وزارة العمل وضرورة تحديد موعد نهائي للمكاتب الثقافية التابعة لتقديم ملاكها الوظيفي.

واستعرض حسن أونيس ماتوصلت إليه لجنة الهيكل التنظيمي للهيئة وتضمينه الهيكل للإدارات المستحدثه كإدارة الشباب المبدع وإدارة تمكين المرأة والإيعاز لإدارة الشؤون القانونية بإحالة قرارات لجان العمل المشكلة خلال عامي 2016 -2017 إلى مكتب المتابعة.

كما تقرر في الاجتماع تكليف كل من إدارة المشروعات وإدارة المتابعة باعادة توزيع الموظفين بالادارات والمكاتب حسب مؤهلاتهم ومتابعة موضوع منشور رقم (1) للعام 2018 الصادر من الهيئة العامة للثقافة بضبط آلية الحضور والانصراف حسب اللوائح والقوانين المعمول بها بما يحقق مصلحة العمل داخل الهيئة.



وإحالة كشوفات بالأسماء لإدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة فحص العقود الوظيفية للاعتماد.

كما نوه رئيس اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة الاستاذ حسن أونيس على ضرورة توضيح وضع بعض الموظفين التابعين إدارياً لجهات أخرى وفنياً للهيئة العامة للثقافة ومناقشة أوضاعهم المالية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بعقد الاجتماع الدوري الأسبوعي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الإدارية داخل ديوان الهيئة العامة للثقافة.