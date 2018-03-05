السلطات الإيطالية تفتح تحقيقاً بوفاة مدافع فيورنتينا ومنتخب إيطاليا «دافيدي استوري»

عين ليبيا

أعلن مسؤول قضائي في مدينة أودينيزي الإيطالية اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق بوفاة مدافع فيورنتينا ومنتخب إيطاليا لكرة القدم «دافيدي استوري»، الذي من المتوقع أن يتم تشريح جثته في وقت لاحق اليوم.

وتحدث القاضي انطونيو دي نيكولو قائلاً: «فتحنا تحقيقاً بجريمة قتل عمد ضد مجهول في الوقت الحالي» موضحاً أن هذا إجراء إلزامي في حالة من هذا النوع.

هذا ونقلت وسائل إعلام محلية الأحد عن دي نيكولو ترجيحه وفاة اللاعب لأسباب طبيعية بعد نوبة قلبية، أما ناديه فيورنتينا فلم يحدد أسباب الوفاة «في انتظار تشريح الجثة».