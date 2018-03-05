قافلة المساعدات الإنسانية تدخل «الغوطة الشرقية»

عين ليبيا

بدأت قافلة للمساعدات الإنسانية دخول منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة وتضم القافلة 46 شاحنة محملة بالمساعدات لنحو 27 ألف شخص بحسب بي بي سي.

ويقول الجيش الروسي إن مسلحي المعارضة في الغوطة الشرقية وعدوا بالموافقة على السماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية مقابل دخول المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المسؤولين السوريين أزالوا 70 في المئة من المساعدات الطبية وتتضمن معدات للجراحة ومعالجة الصدمات، من الشاحنات قبل خروجها من المخازن.