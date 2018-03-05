وزير الخارجية الفرنسي يُجري محادثات مع نظيره الإيراني في «طهران»

عين ليبيا

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إيران الاثنين سعيًا للحصول على تعهدات من طهران حول برنامجها البالستي وطموحاتها الاقليمية، بهدف المحافظة على الاتفاق النووي الذي تهدد الولايات المتحدة بالتخلي عنه بحسب فرانس برس.

و التقى لودريان الأميرال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الاعلى للامن القومي المقرب من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.