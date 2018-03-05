“صدمة انتخابية” في «إيطاليا» و «أوروبا» بسبب عدم تشكيل أغلبية نيابية واضحة

عين ليبيا

طالبت حركة النجوم الخمس الشعبوية ومثلها حزب “الرابطة” اليميني المتطرف، اللذان حققا اختراقًا تاريخيًا في الانتخابات التشريعية الإيطالية الأحد، بالحق في الحكم واستبعدا قيام أي تحالف “مشكك في الاتحاد الاوروبي” بينهما بحسب فرانس برس.

ودشَّنت هذه الصدمة الإنتخابية بالنسبة لايطاليا وأوروبا، مرحلة عدم استقرار سياسي في الدولة التي تعتبر الإقتصاد الثالث في منطقة اليورو بسبب عدم تشكيل أكثرية نيابية واضحة.