رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي أعيان منطقة «سهل الجفارة»

عين ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي الإثنين أعيان منطقة سهل الجفارة بحضور عضو المجلس عن المنطقة الصادق كشيرفي مقر المجلس بالعاصمة طرابلس حيث بحث اللقاء التحديات والمصاعب التي تواجه أهالي منطقة سهل الجفارة وسُبل معالجتها.

وطالب أعيان سهل الجفارة رئيس المجلس الأعلى للدولة بالضغط تجاه تضمين القرار 273 بشأن تعويض الأضرار التي لحقت بالمنطقة في ميزانية 2018، وتوفير الدعم اللازم لمديرية أمن الجفارة للقيام بمهامها.

كما طالب أعيان الجفارة بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لمستشفى الزهراء العام الذي يعاني من نقص في المعدات الطبية ودعا أعيان المنطقة المجلس الأعلى للدولة إلى تشكيل وفد لزيارة المنطقة والإطلاع على أحوال المواطنين هناك ورفع معنوياتهم.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة عن إصرار المجلس على رفع المعاناة عن المواطنين في جميع أنحاء البلاد دون استثناء وفي مقدمتها المناطق المتضررة من الإشتباكات المسلحة، مؤكدًا أنه سيستمر في العمل مع الجهات ذات العلاقة للقيام بخطوات عملية تجاه تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما تعهد رئيس المجلس بالتواصل على الجهات المعنية لتنفيذ القرار 273 وتعويض جميع المتضررين تدريجيًا بعدالة حسب الإمكانيات المُتاحة، مؤكدًا أنه سيخاطب وزير الصحة بشأن مستشفى الزهراء العام، ومُبديًا استعداده للتواصل مع كافة الأطراف وزيارة المنطقة للإطلاع على أوضاعها.