وزارة العدل.. ترقية «1588» موظف بدرجات متفاوتة

عين ليبيا

بفضل الجهد والعطاء المستمر، الذي يتميز به عن غيرهم موظفي ديوان وزارة العدل وإدارات الهيئات القضائية والإدارات والمكاتب وفروع الوزارة كافة ، ومكتب النائب العام ومركز المعلومات والتوثيق والمجلس الأعلى للقضاء من تفاني في العمل بالرغم من الظروف الراهنة.

فقد صدر بتاريخ 25/2/2018 قراري لوزير العدل المفوض (135–136) بشأن ترقية موظفين ، حيث تم ترقية ستة موظفين من (12) إلى (13)، ومائة وست وثلاثين موظف من (11) إلى (12)، ومائة وست وسبعين موظف من (10) إلى (11)، ومائتان وتسع وثمانين موظف من (9) إلى (10).

فيما جاء ثلاثمائة وخمس وتسعين موظف من الدرجة (8) إلى (9)، ومائة ثمانية وخمسين موظف من الدرجة (7) إلى (8)، ومائتان وسبعة موظف من الدرجة (6) إلى (7) ، وواحد وستين موظف من الدرجة (5) إلى (6)، وسبعة وخمسين موظف من الدرجة (4) إلى (5)، وثمانية وثلاثين موظف من الدرجة (3) إلى (4)، وواحد وعشرين موظف من الدرجة (2) إلى (3).

كما تم تسوية (44) طلب لعدد من الموظفين تراوحت درجاتهم الوظيفية ما بين (11) إلى (2) درجة.

من جهة أخرى، دعا رئيس وموظفي وحدة شؤون الموظفين بديوان وزارة العدل كافة الموظفين الذين لهم أي حقوق أو مطالب فيما يتعلق بأوضاعهم وترقياتهم مراجعتهم في أي وقت خلال الدوام الرسمي بشرط أن يستوفوا – وفق ما نص عليه قانون علاقات العمل – بكافة الشروط المتعلقة بتقارير الكفاءة والتنسيق مع مسئولي الفروع والإدارات والجهات التابعة لهم.