وصُول القافلة الطبية «الأولى» لمدينة سبها

عملت لجنة الأزمة بالقطاع الصحي بالمنطقة الجنوبية مع وزارة الصحة وإدارة الأزمات بالوزارة وإدارة القوافل الطبية على ارسال قوافل طبية من شباب ليبيين ليقدموا خدمة لسكان الجنوب ومدينة سبها، بعد الزيارة التي اقيمت يوم السبت الماضي للاطلاع على الأوضاع والاحتياجات.

كما عملت لجنة الأزمة لقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع إدارة القطاع الخاص بشأن الولادة القيصرية في العيادات الخاصة.

وأصدر المدير المساعد قرار بتحمل مصاريف العمليات للمركز الطبي في الفترة الليلية أثناء اشتداد الأحداث وصعوبة المجئ إلى المركز.

واستقبل المركز في الأيام السابقة سيارتي إسعاف مقدمة من جهاز الإسعاف والطواري إلى مركز سبها الطبي.

واستقبل أيضًا سيارة لعيادة متنقلة مقدمة من منظمة الصحة العالمية منذ شهر ونصف وتعثر احضارها إلى الجنوب بسبب عدم أمان الطريق حيث قامت القيادة الجوية الليبية بشحنها إلى الجنوب عبر مطار تمنهنت.